В Испании задержали подозреваемого в мошеннической схеме на 71 млн, связанной с тарифами на отопление в Франковске
В Испании задержали 40-летнего жителя Киевской области, которого подозревают в организации схемы по хищению более 71 млн грн при формировании тарифов на теплоснабжение в Ивано-Франковске.
По версии следствия, в течение двух отопительных сезонов 2021–2023 годов участники схемы подавали недостоверные расчеты, искусственно завышали затраты на производство тепла и скрывали фактические потери при транспортировке. В результате городской бюджет понес убытки на сумму более 71 млн грн, а жители платили за тепло, которого фактически не получали.
Следствие считает задержанного организатором преступной группы, в которую входили еще четверо человек — учредитель и руководители частных компаний. Мужчина находился в международном розыске с января 2026 года, а Украину покинул в июне 2025-го.
Ивано-Франковская областная прокуратура готовит запрос на его экстрадицию из Испании. В отношении остальных четырёх подозреваемых обвинительный акт уже передан в суд, рассмотрение дела продолжается.
Источник: Офис генерального прокурора
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