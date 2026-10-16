МОМ предупредила о риске новой волны переселения украинцев зимой

Этой зимой часть украинцев может вновь покинуть свои дома из-за опасности обстрелов, проблем с отоплением и поврежденного жилья. О таких рисках сообщила Международная организация по миграции, обратив внимание на положение семей в преддверии холодов. По оценкам МОМ, в Украине сейчас остаются около 3,6 млн внутренне перемещенных лиц. В то же время примерно 3,8 млн украинцев с начала полномасштабного вторжения вернулись в свои дома после вынужденного переезда.

Однако возвращение не всегда означает, что люди могут безопасно и комфортно жить в своих домах. Около 1,45 млн вернувшихся проживают вблизи линии фронта. Из-за обстрелов и ухудшения условий жизни они могут вновь столкнуться с необходимостью переезда.

Поврежденное жилье не готово к холодам

Одна из главных проблем — состояние домов, пострадавших от боевых действий. Часть семей вернулась в жилища, где до сих пор не отремонтированы стены, крыши или системы теплоизоляции. С наступлением холодов такие повреждения могут сделать жилье непригодным для проживания. Особенно сложная ситуация в сельской местности. По данным МОМ, три из четырех семей там нуждаются в ремонте стен. Почти двум третям домохозяйств требуются материалы для восстановления крыш и теплоизоляции.

Без надлежащего ремонта дома быстро теряют тепло. Даже если в доме есть отопление, его может быть недостаточно, чтобы поддерживать комфортную температуру в холодную погоду. Для семей, которые уже пережили вынужденный переезд, это создает дополнительные трудности. Им приходится выбирать между попыткой пережить зиму в поврежденном доме и поиском другого места для проживания.

Отопление становится слишком дорогим

Еще одна проблема — стоимость обогрева жилья. Часть украинских семей не может позволить себе полноценно отапливать дома даже тогда, когда у них есть доступ к теплу или электроэнергии. Особенно тяжело приходится людям, которые потеряли работу, имеют ограниченные доходы или потратили сбережения из-за войны. Расходы на отопление становятся дополнительной нагрузкой на семейный бюджет, в котором и без того нужно учитывать питание, лекарства и другие базовые нужды.

Ситуацию могут усугубить и российские удары по энергетической инфраструктуре. Повреждения энергосистемы грозят перебоями с электроснабжением и теплом именно тогда, когда потребность в них наибольшая. В результате даже люди, которые не планировали переезжать, могут быть вынуждены искать другое жилье. Это касается прежде всего семей, чьи дома повреждены или у которых нет достаточных средств на отопление.

Кто больше всего рискует вновь стать переселенцем

По оценкам МОМ, особенно уязвимыми являются несколько групп украинцев:

семьи, чье жилье повреждено и требует ремонта;

внутренне перемещенные лица, которые до сих пор не имеют стабильных жилищных условий;

люди, которые вернулись домой, но живут вблизи линии фронта;

домохозяйства, у которых не хватает средств на отопление и подготовку домов к зиме.

Для этих людей даже незначительное ухудшение ситуации может стать причиной нового переезда. Например, длительное отключение электроэнергии, повреждение системы отопления или очередной обстрел могут сделать пребывание дома опасным или чрезмерно сложным. В то же время МОМ не утверждает, что этой зимой обязательно произойдет массовое переселение или что миллионы людей покинут свои дома. Организация предупреждает именно о риске такого развития событий из-за сочетания проблем безопасности, жилищных и экономических проблем.

Почему подготовка к зиме имеет решающее значение

Чтобы снизить риск новых переездов, важно своевременно ремонтировать поврежденное жилье, восстанавливать крыши и теплоизоляцию, а также помогать семьям обеспечить дома теплом. Не менее важна поддержка людей, которые из-за войны лишились стабильного дохода и не могут самостоятельно покрыть зимние расходы. Для украинцев, живущих вблизи фронта, дополнительным фактором остается безопасность. Даже хорошо отремонтированный дом не гарантирует возможности оставаться в нем, если район регулярно подвергается обстрелам.

Предупреждение МОМ показывает, что зимние трудности могут усугубить и без того существующую проблему вынужденного переселения. Сочетание поврежденного жилья, дорогого отопления и российских атак создает риски для людей, которые пытаются вернуться к привычной жизни после вынужденного переезда. Об этом сообщает МОМ.

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