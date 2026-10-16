Украина регулярно расходует ракеты для Patriot, но получает новые партии — FT

Украина регулярно расходует ракеты-перехватчики для систем противовоздушной обороны Patriot во время российских атак. Однако после этого поступают новые партии боеприпасов. По словам журналиста, подобная ситуация повторяется как минимум с начала лета. Украина получает ракеты небольшими партиями, поэтому имеющихся боеприпасов часто не хватает до конца месяца.

США передают ракеты небольшими партиями

В посте в соцсети X Миллер пояснил, что США передают Украине ракеты PAC-2 и PAC-3 по мере их производства. Поставки поступают небольшими партиями, а иногда Киев получает всего от пяти до 15 перехватчиков за раз. Из-за этого запасы могут быстро сокращаться во время массированных российских ударов. По словам журналиста, нередко ракеты заканчиваются уже после первых российских ракетных атак в течение месяца.

«Мы могли бы практически каждый месяц писать, что у Украины закончились ракеты для Patriot, поскольку после первых российских атак каждого месяца часто именно так и происходит», — отметил Миллер. Он подчеркнул, что сообщения об исчерпании запасов в определенный момент не обязательно означают полное прекращение поставок. По его словам, после израсходования имеющихся ракет Украина получает новые партии.

О чём сообщали CNN и The Washington Post

Заявление Миллера стало реакцией на сообщение ведущего CNN Джима Скиутто. Накануне тот анонсировал материал телеканала, в котором речь шла о полном исчерпании украинских запасов ракет для Patriot. По информации CNN, полученной от источника, знакомого с ситуацией, из-за нехватки перехватчиков украинская ПВО во время последнего масштабного российского удара пропустила почти все баллистические ракеты.

О критическом дефиците ракет также сообщала The Washington Post. По данным издания, украинский чиновник рассказал, что 7 октября у Киева оставалось всего десять ракет для Patriot. После последующих российских атак запас сократился до нескольких перехватчиков. Другой собеседник газеты утверждал, что ракеты закончились полностью. В то же время эти сообщения описывают ситуацию с запасами на конкретный момент и не обязательно свидетельствуют о том, что новые поставки прекратились.

НАТО заявляет, что поставки продолжаются

Несмотря на сообщения о критической нехватке ракет, высокопоставленный представитель НАТО заверил The Washington Post, что поставки перехватчиков для Украины продолжаются. По его словам, ракеты поступают, в частности, в рамках программы PURL. По этой схеме европейские страны оплачивают американское вооружение для Украины, которое затем поставляется из США.

В то же время сам факт продолжения поставок не означает, что Украина получает достаточно ракет для отражения всех атак. Если новые партии невелики, а Россия запускает большое количество баллистических и других ракет, украинская ПВО может вновь столкнуться с острым дефицитом перехватчиков. Financial Times писала о серьёзной нехватке ракет для Patriot в Украине ещё в августе. Нынешние сообщения вновь привлекли внимание к этой проблеме: имеющиеся запасы могут быстро иссякнуть, тогда как их пополнение зависит от объемов и темпов поставок.

Таким образом, сообщения о том, что ракеты закончились, следует рассматривать с учетом времени, к которому они относятся. По словам Миллера и представителя НАТО, поставки продолжаются, но Украина регулярно сталкивается с нехваткой перехватчиков на фоне российских атак. Об этом написал корреспондент Financial Times Кристофер Миллер, комментируя сообщение американского телеканала CNN о якобы полном исчерпании запасов таких ракет.