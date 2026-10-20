20 октября над Украиной пройдут дожди, в некоторых регионах ожидаются сильные осадки

Во вторник, 20 октября, в части Украины прогнозируются дожди, а на юго-западе страны местами ожидаются значительные осадки.

В юго-западной части страны местами ожидаются значительные дожди. На Правобережье, в Херсонской области и Крыму дожди будут умеренными. На остальной территории обойдется без осадков.

В целом по стране будет облачно с прояснениями. Ночью и утром в Карпатах и на востоке страны местами будет туман. Ветер будет дуть восточный и юго-восточный, его скорость — 7–12 м/с.

Ночью температура составляла 9–14 °C, в западных областях — 6–11 °C. Днем будет 13–18 °C, а в Закарпатье и на юге страны — до 21 °C.

В Киевской области и в столице также будет облачно с прояснениями. Ожидаются умеренные дожди. Ветер юго-восточный, 7–12 м/с.

По области ночью было 9–14° тепла, днём — 13–18°. В Киеве ночью было 11–13° тепла, днём ожидается 16–18°.

Источник: Украинский гидрометеорологический центр

Синоптики предупредили Киев и область об опасной погоде.

Напомним, что в ближайшие дни дождливая погода сохранится в большинстве областей Украины. На улучшение погодных условий, по прогнозу синоптика, можно рассчитывать только на следующей неделе.

В части Тихого океана к востоку от международной линии смены дат в воскресенье зафиксировали рекордный показатель накопленной энергии циклонов (ACE), учитывающий скорость ветра и продолжительность штормов. Предыдущий рекорд, установленный в 2018 году, превысила зона, где формируются штормы, способные двигаться в направлении Гавайев, Мексики и западного побережья США.

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