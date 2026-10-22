Кабмин одобрил увольнение главы Ивано-Франковской РГА Романа Боднара

Кабинет министров Украины одобрил увольнение Романа Боднара с должности главы Ивано-Франковской районной государственной администрации. Об этом 22 октября сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Владимир Зеленский назначил Романа Боднара главой райгосадминистрации в ноябре 2024 года. До этого он работал советником главы Ивано-Франковской областной военной администрации.

Боднар имеет звание майора Вооруженных сил Украины и служил в 109-м отдельном горно-штурмовом батальоне бригады «Эдельвейс». Он награжден орденом Богдана Хмельницкого трех степеней и медалью «За военную службу Украине».

Кто займет должность главы Ивано-Франковской РГА после его увольнения, пока неизвестно.

Источник: Тарас Мельничук.

Кабинет Министров принял кадровые решения в отношении руководства Государственной налоговой службы Украины. Правительство освободило от должностей трех заместителей председателя ГНС — Сергея Лысеюка, Андрея Троцкого и Теодозию Чернецкую. В то же время новым заместителем председателя службы назначена Галина Вашека.

Кабинет министров Украины провел кадровые перестановки в ряде министерств и государственных ведомств. Правительство приняло решение об увольнении пяти чиновников и назначении еще четырех на новые и руководящие должности.

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