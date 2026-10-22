Кабмін звільнив трьох заступників голови Податкової та призначив нового

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Кабінет Міністрів ухвалив кадрові рішення щодо керівництва Державної податкової служби України. Уряд звільнив із посад трьох заступників голови ДПС — Сергія Лисеюка, Андрія Троцка та Теодозію Чернецьку. Водночас новою заступницею голови служби призначили Галину Вашеку.

Крім того, Кабмін ухвалив низку кадрових рішень, що стосуються Державної аудиторської служби та місцевих державних адміністрацій.

Зокрема, уряд звільнив із посад трьох заступників голови Державної податкової служби України: Сергія Лисеюка, Андрія Троцка та Теодозію Чернецьку.

Також із посади заступника голови Державної аудиторської служби України звільнено Олександра Шкуропата.

Водночас Кабмін призначив Галину Вашеку заступником голови Державної податкової служби України.

Окремі кадрові рішення стосуються місцевих державних адміністрацій.

Зокрема, уряд погодив призначення Дмитра Луніна на посаду першого заступника голови Харківської обласної державної адміністрації.

Крім того, Кабінет Міністрів погодив звільнення Романа Боднара з посади голови Івано-Франківської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.

Про це повідомляє Судово-юридична газета.

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