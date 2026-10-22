Rada Ministrów zwolniła trzech zastępców szefa Urzędu Skarbowego i mianowała nowego

Rada Ministrów podjęła decyzje kadrowe dotyczące kierownictwa Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy. Rząd zwolnił z pełnionych stanowisk trzech zastępców przewodniczącego Państwowej Służby Podatkowej — Serhija Lisejuka, Andrijego Trotska oraz Teodozję Czernecką. Jednocześnie nową zastępczynią przewodniczącego służby mianowano Galinę Waszekę.

Ponadto Rada Ministrów podjęła szereg decyzji kadrowych dotyczących Państwowej Służby Audytowej oraz lokalnych administracji państwowych.

W szczególności rząd zwolnił z pełnionych stanowisk trzech zastępców przewodniczącego Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy: Siergieja Lisejuka, Andrieja Trockiego oraz Teodozję Czernecką.

Z stanowiska zastępcy przewodniczącego Państwowej Służby Audytowej Ukrainy zwolniono również Oleksandra Szkuropata.

Jednocześnie Rada Ministrów mianowała Galinę Waszek na stanowisko zastępcy przewodniczącego Państwowej Służby Podatkowej Ukrainy.

Niektóre decyzje kadrowe dotyczą lokalnych administracji państwowych.

W szczególności rząd zatwierdził mianowanie Dmytro Lunina na stanowisko pierwszego zastępcy przewodniczącego Charkowskiej Obwodowej Administracji Państwowej.

Ponadto Rada Ministrów zatwierdziła odwołanie Romana Bodnara ze stanowiska przewodniczącego rejonowej administracji państwowej w Iwano-Frankiwsku w obwodzie iwano-frankowskim.

Informuje o tym „Gazeta Sądowo-Prawna”.

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