Kalendarz ogrodnika i hodowcy warzyw na okres od 26 października do 1 listopada 2026 r.: sadzenie i prace jesienne

Pod koniec października prace ogrodnicze i rolnicze na Ukrainie wkraczają w ostatnią fazę przed nadejściem zimowych mrozów. W tym okresie główne wysiłki skupiają się na ostatecznym zebraniu plonów późnych upraw, ochronie bylin przed mrozami, przygotowaniu gleby do zimy oraz sadzeniu roślin ozimych.

Ogólna prognoza i cechy charakterystyczne tygodnia

Okres od 26 października do 1 listopada charakteryzuje się chłodną pogodą, porannymi mgłami i pierwszymi przymrozkami na glebie. To najlepszy czas na zakończenie głównych prac polowych i przydomowych.

Najważniejsze porady na ten tydzień:

Zabezpieczcie rośliny ciepłolubne: zakończcie okrywanie wrażliwych krzewów i bylin, które mogą ucierpieć z powodu nocnych spadków temperatury.

Przygotuj ogród na zimę: przeprowadź nawadnianie drzew i krzewów w celu nawilżenia gleby, jeśli jesień była sucha, oraz zamulcz kręgi wokół pni.

Usuń resztki roślinności: dokładnie oczyść grządki z chwastów i resztek roślinnych, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się chorób i szkodników.

Podstawowe prace w ogrodzie i na grządkach

1. Prace w ogrodzie (drzewa i krzewy)

Trwa zbiór i dojrzewanie ostatnich zimowych odmian jabłek i gruszek (jeśli pozostały na gałęziach). Po opadnięciu liści przeprowadza się sanitarne przycinanie krzewów owocowych (porzeczki, agrestu, malin). W przypadku młodych sadzonek i wrażliwych odmian przygotowuje się podstawę do zimowego ocieplenia. Nadszedł również czas na bielenie pni dorosłych drzew w celu ochrony przed szkodnikami i oparzeniami słonecznymi.

2. Prace w ogrodzie i na grządkach

Trwa sadzenie czosnku ozimego i cebuli siewnej na zimę. Grządki po zbiorach oczyszcza się i przekopuje, dodając nawozy organiczne lub mineralne. Trwa zbiór pozostałych warzyw korzeniowych (późnej kapusty, pietruszki korzeniowej i selera) oraz ich przenoszenie do piwnic w celu przechowywania przez zimę.

Kalendarz ogrodnika i hodowcy warzyw według dni tygodnia

* 26 października (poniedziałek) — Początek tygodnia, sprzyjający dzień na usuwanie resztek roślinnych z ogrodu i niszczenie chwastów

.* 27 października (wtorek) — Jesienne mgły i wilgoć: dobry czas na sadzenie czosnku ozimego i cebuli podzimowej

.* 28 października (środa) — Chłodna pogoda: nawadnianie drzew owocowych i krzewów w celu nawilżenia ziaren

.* 29 października (czwartek) — Spadek temperatur w nocy: przykrycie ciepłolubnych bylin i przygotowanie materiałów do ściółkowania

.* 30 października (piątek) — Przed weekendem: sanitarne przycinanie i oczyszczanie krzewów jagodowych, zbiór ostatnich warzyw korzeniowych

.* 31 października (sobota) — Dzień wolny, słoneczne przejaśnienia: przekopywanie grządek przed zimą, wprowadzanie nawozów do gleby

.* 1 listopada (niedziela) — Zakończenie tygodnia: podsumowanie sezonu ogrodniczego, bielenie pni drzew.

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