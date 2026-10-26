Osoby przesiedlone mogą zostać wykreślone z rejestru bez ich wniosku: wykaz podstaw

W Ukrainie weszła w życie nowa ustawa o osobach wewnętrznie przesiedlonych (OIP), która określa podstawy wykreślenia przesiedleńców z rejestru. W niektórych przypadkach można to zrobić bez złożenia wniosku przez samą osobę.

Odpowiednie przepisy zawarte są w art. 10 ustawy Ukrainy nr 4924-IX „O osobach wewnętrznie przesiedlonych”, która weszła w życie 22 października 2026 r.

Kiedy osoba przesiedlona zostaje wykreślona z rejestru na jej wniosek

Zgodnie z ustawą podstawą do wykreślenia z rejestru jest osobiste zgłoszenie osoby wewnętrznie przesiedlonej zawierające wniosek o:

zakończenie rejestracji osoby wewnętrznie przesiedlonej;

powrót do opuszczonego miejsca zamieszkania;

wyjazd za granicę w celu osiedlenia się na stałe.

W jakich warunkach można wykreślić z rejestru bez złożenia wniosku

Ustawa przewiduje szereg przypadków, w których wykreślenie z rejestru jest możliwe bez złożenia wniosku przez osobę przesiedloną. W szczególności ma to miejsce, gdy osoba:

dobrowolnie powróciła do opuszczonego miejsca zamieszkania, ale nie zgłosiła tego w ustalonym trybie;

wyjechała za granicę w celu osiedlenia się na stałe;

przebywała poza granicami Ukrainy przez ponad 90 dni z rzędu lub łącznie ponad 180 dni w ciągu roku;

podała świadomie nieprawdziwe informacje, na podstawie których została zarejestrowana jako osoba wewnętrznie przesiedlona;

została skazana za przestępstwo przeciwko podstawom bezpieczeństwa narodowego Ukrainy lub za usprawiedliwianie, uznawanie za zgodną z prawem lub zaprzeczanie zbrojnej agresji Federacji Rosyjskiej przeciwko Ukrainie, zgodnie z art. 436-2 Kodeksu karnego Ukrainy;

opuściła terytorium, na którym przywrócono warunki umożliwiające bezpieczny i godny powrót;

zmarła lub została uznana za zmarłą.

Jednocześnie przewidziano wyjątki dotyczące pobytu za granicą z ważnych powodów. Wykaz takich okoliczności oraz terminy graniczne ma określić Rada Ministrów Ukrainy.

Rząd ma również ustalić tryb określania terytoriów, na które ludzie mogą bezpiecznie i godnie powrócić.

Czy można wyrejestrować się z powodu zmiany miejsca zameldowania

Zmiana zarejestrowanego miejsca zamieszkania na terytorium kontrolowanym przez Ukrainę sama w sobie nie stanowi podstawy do wykreślenia z rejestru osób wewnętrznie przesiedlonych, o ile osoba ta faktycznie nie powróciła do opuszczonego miejsca zamieszkania.

Co się zmienia dla przesiedleńców

Nowa ustawa przewiduje stopniowe przejście na prowadzenie ewidencji osób wewnętrznie przesiedlonych w Jednolitej bazie danych.

Wcześniej wydane zaświadczenia dla osób wewnętrznie przesiedlonych pozostają ważne. Nie ma potrzeby ich ponownego wystawiania wyłącznie z powodu wejścia w życie nowej ustawy.

Dyskutowane są również zmiany dotyczące wysokości zasiłku na utrzymanie. W szczególności w wytycznych budżetowych rządu przewidziano propozycje jej podwyższenia od 2027 roku o 1000 hrywien: do 3000 hrywien dla dorosłych przesiedleńców oraz do 4000 hrywien dla dzieci i osób niepełnosprawnych. Kwoty te należy traktować jako planowane zmiany, a nie jako już obowiązujące wysokości świadczeń.

Przypomnijmy, że w obwodzie chmielnickim koszt domu dla wielodzietnej rodziny osób wewnętrznie przesiedlonych został zawyżony o 2,6 mln hrywien.

Rada Ministrów oficjalnie określiła kompetencje nowego Ministerstwa Regionów i Osób Przesiedlonych.

Czytaj nas na