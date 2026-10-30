W obwodzie poltawskim miało miejsce trzęsienie ziemi o sile 3,2 w skali Richtera

W nocy z 29 na 30 października w obwodzie poltawskim odnotowano trzęsienie ziemi o sile 3,2 w skali Richtera. Epicentrum wstrząsów znajdowało się na terenie gminy Machuchów w rejonie poltawskim.

Trzęsienie ziemi miało miejsce o godz. 02:14 czasu kijowskiego. Jego ognisko znajdowało się na głębokości około 8 kilometrów.

Zgodnie z klasyfikacją wstrząsy o takiej magnitudzie zaliczają się do ledwo wyczuwalnych.

Na razie nie ma informacji o zniszczeniach budynków ani ofiarach trzęsienia ziemi.

Informację tę przekazało Główne Centrum Kontroli Specjalnej.

Przypomnijmy, że w Tybecie w czwartek, 22 października 2026 roku, miało miejsce trzęsienie ziemi o magnitudzie 7, poinformowało Chińskie Centrum Sieci Trzęsień Ziemi (CENC). Według danych centrum epicentrum znajdowało się w położonym wysoko w górach powiecie Nagqu, na północy Tybetu.

Na Vanuatu odwołano ostrzeżenie przed tsunami, ogłoszone po trzęsieniu ziemi o sile 6,9 w skali Richtera u wybrzeży tego kraju. Poinformowało o tym Pacyficzne Centrum Ostrzegania przed Tsunami.

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