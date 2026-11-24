NABU i SAP rozszerzyły krąg osób podejrzanych w sprawie dotyczącej wymuszania nielegalnych korzyści od wykonawców, którzy zawierali umowy z Radą Miasta Połtawy. Chodzi o urzędnika rady miejskiej, któremu zarzuca się wymuszenie ponad 3 mln hrywien.

Informację tę podało Narodowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy.

Według wersji śledztwa urzędnicy Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej Rady Miejskiej w Połtawie wraz z byłym wiceprzewodniczącym rady obwodowej oraz dwoma radnymi miejskimi zorganizowali systematyczne wyłudzanie i przyjmowanie pieniędzy od firm wykonawczych.

undefined

Od przedsiębiorstw żądano łapówek w wysokości 10% wartości umów zawartych z komunalnymi organizacjami wykonawczymi.

Czyny nowego podejrzanego zakwalifikowano na podstawie części 3 artykułu 369 Kodeksu karnego Ukrainy.

Źródło: NABU

Wcześniej NABU postawiło zarzuty wojskowym, którzy żądali łapówek za przyjęcie środków walki elektronicznej dla Sił Zbrojnych Ukrainy.

Ponadto NABU zajęło się sprawą dotyczącą próby przejęcia złoża soli w Zakarpaciu.

SBU poinformowała o wzmocnieniu rosyjskich działań w zakresie cyberbezpieczeństwa z wykorzystaniem dochodzeń NABU.

Czytaj nas na