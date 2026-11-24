НАБУ и САП расширили круг подозреваемых по делу о вымогательстве неправомерной выгоды у подрядчиков, заключавших договоры с Полтавским городским советом. Речь идет о должностном лице горсовета, которому инкриминируют вымогательство более 3 млн гривен.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

По версии следствия, сотрудники Управления жилищно-коммунального хозяйства Полтавского горсовета вместе с бывшим заместителем председателя областного совета и двумя депутатами горсовета организовали систематическое вымогательство и получение денег от подрядных компаний.

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От предприятий требовали откаты в размере 10% от суммы договоров, заключенных с коммунальными подрядными организациями.

Действия нового подозреваемого квалифицированы по части 3 статьи 369 Уголовного кодекса Украины.

Источник: НАБУ

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