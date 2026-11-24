В государственном приложении «Дия» в ближайшее время заработает система авторизации для иностранных граждан. Они смогут получать украинский налоговый номер и пользоваться государственными услугами прямо со смартфона.

По словам Коваль, разработчики продолжают расширять функционал государственного приложения и готовят ряд новых возможностей. В частности, планируется внедрить цифровую карту резидента, англоязычный интерфейс и круглосуточный помощник на основе искусственного интеллекта.

«Продолжаем масштабировать главное государственное приложение и выводим его функционал на международный уровень. В ближайшее время в «Дии» заработает авторизация для иностранных граждан. Иностранные пользователи будут получать доступ к необходимым украинским сервисам прямо со своего смартфона», — анонсировала Коваль.

Она уточнила, что первым этапом станет запуск и развитие специального статуса е-резидента.

Благодаря новым цифровым инструментам иностранцы смогут полностью онлайн оформлять украинский налоговый номер. Для этого им не придется лично посещать государственные учреждения или проходить бумажные бюрократические процедуры.

Об этом заявила первый заместитель министра цифровой трансформации Валерия Коваль.

Недавно на портале государственных услуг «Дия» заработала возможность онлайн-подачи заявления на получение помощи по программе «еЯсла». Воспользоваться услугой могут женщины, которые после достижения ребенком одного года вернулись на работу на полный рабочий день.

Недавно в мобильном приложении «Дия» появилась новая услуга для ветеранов. Пользователи могут быстро заказать выписку из Единого государственного реестра ветеранов войны через новый раздел «Ветеран Pro».

В «Дии» запустили опцию онлайн-увольнения с работы на временно оккупированных территориях.

В приложении «Дия» запустили ИИ-агента для получения документов и оплаты штрафов.

Напомним, в «Дии» автоматизировали продление бронирования работников.

В «Дии» запустили оформление выплат беременным и пособий на ребенка до года.

Читай нас в