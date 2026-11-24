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У державному застосунку «Дія» найближчим часом запрацює авторизація для іноземних громадян. Вони зможуть отримувати український податковий номер і користуватися державними послугами безпосередньо зі смартфона.

За словами Коваль, розробники продовжують розширювати функціонал державного застосунку та готують низку нових можливостей. Зокрема, планується запровадити цифрову картку резидента, англомовний інтерфейс і цілодобового помічника на основі штучного інтелекту.

«Продовжуємо масштабувати головний державний застосунок та виводимо його функціонал на міжнародний рівень. Найближчим часом у "Дії" запрацює авторизація для іноземних громадян. Іноземні користувачі отримуватимуть необхідні українські сервіси просто у власному смартфоні», – анонсувала Коваль.

Вона уточнила, що першим етапом стане запуск і розвиток спеціального статусу е-Резидента.

Завдяки новим цифровим інструментам іноземці зможуть повністю онлайн оформлювати український податковий номер. Для цього їм не доведеться особисто відвідувати державні установи або проходити паперові бюрократичні процедури.

Про це заявила перша заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Нещодавно на порталі державних послуг «Дія» запрацювала можливість онлайн-подання заяви на отримання допомоги за програмою «єЯсла». Скористатися послугою можуть жінки, які після досягнення дитиною одного року повернулися до роботи на повний робочий день.

Нещодавно у мобільному застосунку «Дія» з’явилася нова послуга для ветеранів. Користувачі можуть швидко замовити витяг із Єдиного державного реєстру ветеранів війни через новий розділ «Ветеран Pro».

У «Дії» запустили опцію онлайн-звільнення з роботи на тимчасово окупованих територіях.

У застосунку Дія запустили ШІ-агента для отримання документів і оплати штрафів.

Нагадаємо, в «Дії» автоматизували продовження бронювання працівників.

У Дії запустили оформлення виплат вагітним і допомоги на дитину до року.

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