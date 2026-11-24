Германия станет первой страной-партнером Украины, которой будет предоставлен доступ к боевой цифровой экосистеме DELTA. Соответствующее письмо о намерениях подписали в Берлине министр обороны Украины Евгений Хмара и его немецкий коллега Борис Писториус.

Сотрудничество будет осуществляться в рамках инициативы DELTA Lab. Она предусматривает, что немецкие партнеры смогут использовать цифровую платформу в соответствии с потребностями своих вооруженных сил, адаптировать ее возможности, а также участвовать в разработке новых функций и совместном совершенствовании системы.

По словам Евгения Хмары, DELTA — это цифровая платформа, объединяющая планирование, управление операциями и анализ боевой обстановки. Ее технологические решения прошли испытания непосредственно на фронте.

«У Украины есть технологические решения, проверенные на фронте. DELTA — это уникальная цифровая платформа, которая объединяет планирование, управление операциями и анализ обстановки. Немецкая технологическая экспертиза поможет развивать и масштабировать возможности системы. Это важный шаг для нашего взаимовыгодного сотрудничества в сфере обороны. Партнерство Украины с Германией будет укреплять обе наши страны и безопасность всей Европы», — заявил Евгений Хмара.

Помимо предоставления доступа к платформе, Германия планирует содействовать её дальнейшему технологическому развитию.

В частности, Берлин намерен поддерживать совершенствование DELTA через IT-коалицию и другие механизмы сотрудничества.

Таким образом, партнерство предусматривает не только использование украинской боевой цифровой системы, но и совместную работу над расширением её функционала и возможностей.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Количество подтвержденных в боевой системе DELTA поражений вражеских целей продолжает расти. Только за июнь 2026 года военные внесли в систему данные о более чем 200 тысячах поражений с помощью дронов — в среднем более 6600 ежедневно.

Украинская система Delta объединяет данные с разведывательных и ударных дронов, радиоперехваты и спутниковые снимки в единую платформу. Она позволяет быстро обнаруживать цели и передавать информацию между тысячами беспилотников. По данным The New York Times, эта технология стала одним из факторов, помогших Украине остановить российское наступление.

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