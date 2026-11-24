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Німеччина стане першою країною-партнером України, якій нададуть доступ до бойової цифрової екосистеми DELTA. Відповідний Лист про наміри підписали у Берліні міністр оборони України Євгеній Хмара та його німецький колега Борис Пісторіус.

Співпраця відбуватиметься в межах ініціативи DELTA Lab. Вона передбачає, що німецькі партнери зможуть застосовувати цифрову платформу відповідно до потреб власних збройних сил, адаптувати її можливості, а також брати участь у розробці нових функцій і спільному вдосконаленні системи.

За словами Євгенія Хмари, DELTA є цифровою платформою, яка об'єднує планування, управління операціями та аналіз бойової обстановки. Її технологічні рішення пройшли випробування безпосередньо на фронті.

«Україна має технологічні рішення, випробувані на фронті. DELTA — це унікальна цифрова платформа, яка поєднує планування, керування операціями, аналіз обстановки. Німецька технологічна експертиза допоможе розвивати та масштабувати можливості системи. Це важливий крок для нашої взаємовигідної оборонної співпраці. Партнерство України з Німеччиною зміцнюватиме обидві наші країни та безпеку всієї Європи», — заявив Євгеній Хмара.

Окрім надання доступу до платформи, Німеччина планує сприяти її подальшому технологічному розвитку.

Зокрема, Берлін має намір підтримувати вдосконалення DELTA через IT-коаліцію та інші механізми співпраці.

Таким чином, партнерство передбачає не лише використання української бойової цифрової системи, а й спільну роботу над розширенням її функціоналу та можливостей.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Кількість підтверджених у бойовій системі DELTA уражень ворожих цілей продовжує зростати. Лише за червень 2026 року військові внесли до системи дані про понад 200 тисяч уражень за допомогою дронів — у середньому більш як 6600 щодня.

Українська система Delta об’єднує дані з розвідувальних і ударних дронів, радіоперехоплення та супутникові знімки в єдину платформу. Вона дозволяє швидко виявляти цілі та передавати інформацію між тисячами безпілотників. За даними The New York Times, ця технологія стала одним із чинників, що допомогли Україні зупинити російський наступ.

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