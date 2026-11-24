德国将成为首个获准接入乌克兰DELTA作战数字生态系统的合作伙伴国。乌克兰国防部长叶夫根尼·赫马拉与德国国防部长鲍里斯·皮斯托里乌斯已在柏林签署了相关《意向书》。

此次合作将在DELTA Lab倡议框架下开展。该倡议规定，德国合作伙伴可根据本国武装部队的需求使用该数字平台，调整其功能，并参与新功能的开发以及系统的共同优化。

据叶夫根尼·赫马拉介绍，DELTA是一个集规划、作战指挥和战况分析于一体的数字平台。其技术解决方案已在前线经受了实战检验。

“乌克兰拥有经前线实战检验的技术解决方案。DELTA是一个独特的数字平台，集规划、作战指挥和战况分析于一体。 德国的技术专长将有助于发展和扩展该系统的功能。这是我们互利共赢的国防合作的重要一步。乌克兰与德国的伙伴关系将增强两国实力，并保障整个欧洲的安全，”叶夫根尼·赫马拉表示。

除了提供平台访问权限外，德国还计划推动该平台的进一步技术发展。

特别是，柏林方面打算通过IT联盟及其他合作机制，支持DELTA系统的优化升级。

因此，该伙伴关系不仅涉及乌克兰数字作战系统的应用，还包括双方共同致力于扩展其功能和能力。

乌克兰国防部通报了这一消息。

在DELTA作战系统中确认的击中敌方目标的数量持续增长。 仅在2026年6月，军方就向该系统录入了超过20万次利用无人机实施打击的数据——平均每天超过6600次。

乌克兰的Delta系统将来自侦察和打击无人机、无线电截获以及卫星图像的数据整合到一个统一平台中。该系统能够快速发现目标，并在数千架无人机之间传输信息。 据《纽约时报》报道，这项技术是帮助乌克兰遏制俄罗斯进攻的关键因素之一。

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