Niemcy staną się pierwszym krajem partnerskim Ukrainy, któremu zapewniony zostanie dostęp do bojowego ekosystemu cyfrowego DELTA. Odpowiedni list intencyjny podpisali w Berlinie minister obrony Ukrainy Jewhen Chmara oraz jego niemiecki odpowiednik Boris Pistorius.

Współpraca będzie przebiegać w ramach inicjatywy DELTA Lab. Przewiduje ona, że niemieccy partnerzy będą mogli wykorzystywać platformę cyfrową zgodnie z potrzebami własnych sił zbrojnych, dostosowywać jej możliwości, a także uczestniczyć w opracowywaniu nowych funkcji i wspólnym udoskonalaniu systemu.

Według Jewgienija Chmary DELTA to platforma cyfrowa, która łączy planowanie, zarządzanie operacjami oraz analizę sytuacji bojowej. Jej rozwiązania technologiczne zostały przetestowane bezpośrednio na froncie.

„Ukraina dysponuje rozwiązaniami technologicznymi sprawdzonymi na froncie. DELTA to wyjątkowa platforma cyfrowa, która łączy planowanie, kierowanie operacjami oraz analizę sytuacji. Niemiecka wiedza techniczna pomoże rozwijać i zwiększać możliwości systemu. To ważny krok w kierunku naszej wzajemnie korzystnej współpracy w dziedzinie obronności. Partnerstwo Ukrainy z Niemcami wzmocni oba nasze kraje oraz bezpieczeństwo całej Europy” – oświadczył Jewhenij Chmara.

Oprócz zapewnienia dostępu do platformy Niemcy planują wspierać jej dalszy rozwój technologiczny.

W szczególności Berlin zamierza wspierać udoskonalanie systemu DELTA poprzez koalicję IT oraz inne mechanizmy współpracy.

W ten sposób partnerstwo przewiduje nie tylko wykorzystanie ukraińskiego cyfrowego systemu bojowego, ale także wspólną pracę nad rozszerzeniem jego funkcjonalności i możliwości.

Poinformowało o tym Ministerstwo Obrony Ukrainy.

Liczba potwierdzonych w systemie bojowym DELTA trafień celów wroga wciąż rośnie. Tylko w czerwcu 2026 roku wojsko wprowadziło do systemu dane dotyczące ponad 200 tysięcy trafień przy użyciu dronów — średnio ponad 6600 dziennie.

Ukraiński system Delta łączy dane z dronów rozpoznawczych i uderzeniowych, przechwyconych komunikatów radiowych oraz zdjęć satelitarnych w jedną platformę. Pozwala on na szybkie wykrywanie celów i przekazywanie informacji między tysiącami dronów. Według danych The New York Times technologia ta stała się jednym z czynników, które pomogły Ukrainie powstrzymać rosyjską ofensywę.

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