W obwodzie chmielnickim, w wyniku apelacji prokuratorów, 26-letniej kobiecie wydłużono karę pozbawienia wolności z 2 lat i 6 miesięcy do 3 lat i 6 miesięcy. Z powodu systematycznego niewypełniania obowiązków rodzicielskich jej nieletni syn znalazł się w stanie krytycznego wyczerpania.

Po urodzeniu chłopca w sierpniu 2024 roku matka nie zapewniała mu odpowiedniego wyżywienia i opieki. Pomimo szczególnych potrzeb dziecka wynikających ze stanu zdrowia kobieta ignorowała zalecenia lekarzy i odmawiała hospitalizacji.

W styczniu 2025 roku prawie sześciomiesięczny chłopiec w stanie krytycznym został przewieziony na oddział intensywnej terapii. Ważył zaledwie 2,8 kg — prawie tyle samo, co w chwili urodzenia. Niedobór masy ciała sięgał 53%.

Lekarze zdiagnozowali ciężki niedobór białkowo-energetyczny oraz skrajne wyczerpanie. Zgodnie z opinią biegłową te zaburzenia zdrowia nosiły znamiona ciężkich uszkodzeń ciała, stanowiły zagrożenie dla życia i bez terminowej pomocy medycznej mogły doprowadzić do śmierci dziecka.

Rodzina pozostawała pod stałą opieką socjalną. Jednak pomimo wsparcia i wielokrotnych ostrzeżeń kobieta nadal zaniedbywała potrzeby syna, a zasiłki socjalne wydawała na własne potrzeby. Wcześniej została już pociągnięta do odpowiedzialności administracyjnej za uchylanie się od wykonywania obowiązków rodzicielskich.

W lipcu 2026 roku sąd pierwszej instancji uznał kobietę za winną umyślnego niewykonania obowiązków związanych z opieką nad dzieckiem, co spowodowało poważne konsekwencje (art. 166 Kodeksu Karnego Ukrainy) i skazał ją na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Prokuratorzy zaskarżyli wyrok ze względu na łagodność kary, podkreślając długotrwały brak odpowiedniej opieki, poważne konsekwencje dla zdrowia niemowlęcia oraz realne zagrożenie dla jego życia.

Sąd apelacyjny zgodził się z argumentami prokuratorów, uchylił wyrok w części dotyczącej orzeczonej kary i wydłużył okres pozbawienia wolności do 3 lat i 6 miesięcy.

Obecnie kobiecie odebrano prawa rodzicielskie. Po zakończeniu leczenia chłopiec przebywa w placówce opiekuńczej. Informację tę przekazała Prokuratura Generalna. W obwodzie żytomierskim toczy się śledztwo w sprawie śmierci niemowlęcia na oddziale położniczym szpitala. W regionie Karpat 18-letnia matka została skazana na siedem lat więzienia za zabójstwo niemowlęcia. Trzy kobiety zostały przyłapane na sprzedaży niemowlęcia do Chin za 6 tysięcy dolarów.

Czytaj nas na