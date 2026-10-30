В Полтавской области произошло землетрясение магнитудой 3,2

В ночь на 30 октября в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,2 по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков находился на территории Мачуховской общины Полтавского района.

Землетрясение произошло в 02:14 по киевскому времени. Его очаг находился на глубине около 8 километров.

Согласно классификации, толчки такой магнитуды относятся к едва ощутимым.

Информации о разрушении зданий или пострадавших в результате землетрясения пока нет.

Об этом сообщает Главный центр специального контроля.

Напомним, в Тибете в четверг, 22 октября 2026 года, произошло землетрясение магнитудой 7, сообщил Китайский центр сейсмических сетей (CENC). Эпицентр, по данным центра, находился в высокогорном уезде Нагчу, расположенном на севере Тибета.

В Вануату отменили предупреждение о цунами, объявленное после землетрясения магнитудой 6,9 у побережья страны. Об этом сообщил Тихоокеанский центр предупреждения о цунами.

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