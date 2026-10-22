У Тибеті у четвер, 22 жовтня 2026 року, стався землетрус магнітудою 7, повідомив Китайський центр мереж землетрусів (CENC). Епіцентр, за даними центру, розташовувався у високогірному повіті Нагчу, що розташований на півночі Тибету.

Час поштовхів

Як повідомляє The Hindu, поштовхи сталися приблизно о 22:33 за місцевим часом у четвер. Це відповідає 14:33 GMT — такий час також наведено в даних CENC.

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Дані CENC

CENC повідомив, що глибина землетрусу становила 10 кілометрів, або 6,21 милі. Середня висота місцевості в межах п’яти кілометрів від епіцентру становить близько 4864 метрів.

Одразу після поштовхів не надходило повідомлень про загиблих, постраждалих або пошкодження. Інформація про наслідки землетрусу на момент публікації обмежувалася даними, наведеними Китайським центром мереж землетрусів.

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