В Тибете произошло землетрясение магнитудой 7 — The Hindu

В Тибете в четверг, 22 октября 2026 года, произошло землетрясение магнитудой 7, сообщил Китайский центр сейсмологических сетей (CENC). По данным центра, эпицентр находился в высокогорном уезде Нагчу на севере Тибета.

Время толчков

Как сообщает The Hindu, толчки произошли примерно в 22:33 по местному времени в четверг. Это соответствует 14:33 GMT — такое же время указано в данных CENC.

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Данные CENC

CENC сообщил, что глубина землетрясения составила 10 километров, или 6,21 мили. Средняя высота местности в пределах пяти километров от эпицентра составляет около 4864 метров.

Сразу после толчков не поступало сообщений о погибших, пострадавших или разрушениях. Информация о последствиях землетрясения на момент публикации ограничивалась данными, приведенными Китайским центром сейсмологических сетей.

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