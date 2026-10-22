Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7 w Tybecie — The Hindu

W Tybecie w czwartek, 22 października 2026 roku, doszło do trzęsienia ziemi o magnitudzie 7 — poinformowało Chińskie Centrum Sieci Trzęsień Ziemi (CENC). Według centrum epicentrum znajdowało się w wysokogórskim powiecie Nagqu na północy Tybetu.

Czas wstrząsów

Jak informuje The Hindu, wstrząsy nastąpiły około godziny 22:33 czasu lokalnego w czwartek. Odpowiada to godzinie 14:33 GMT — taki czas podano również w danych CENC.

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Dane CENC

CENC podało, że głębokość trzęsienia ziemi wyniosła 10 kilometrów, czyli 6,21 mili. Średnia wysokość terenu w promieniu pięciu kilometrów od epicentrum wynosi około 4864 metrów.

Bezpośrednio po wstrząsach nie było doniesień o ofiarach śmiertelnych, poszkodowanych ani zniszczeniach. Informacje o skutkach trzęsienia ziemi w chwili publikacji ograniczały się do danych podanych przez Chińskie Centrum Sieci Trzęsień Ziemi.

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