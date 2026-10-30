W parlamencie australijskiego stanu Queensland posłowie zignorowali apel marszałka Pata Weira o wzajemny szacunek i zaprzestanie osobistych zniewag. Na początku tygodnia parlamentarnego zwrócił się on do 93 posłów, mówiąc, że spory na sali stały się nieustanne, a osobista wrogość wypiera zwykłą ludzką przyzwoitość — informuje ABC News.

Weir zwrócił również uwagę na używanie zapalnych i nieparlamentarnych sformułowań, poważne oskarżenia na sali oraz rozpowszechnianie fałszywych narracji. Marszałek wezwał posłów do zmiany kultury debat parlamentarnych.

Głośna tura pytań

Kilka minut po przemówieniu, podczas tury pytań, posłowie z różnych stron sali ponownie zaczęli wykrzykiwać uwagi. Minister odpowiedzialna za wymiar sprawiedliwości dla nieletnich, Laura Gerber, mówiąc o liderze opozycji, stwierdziła, że członkowie jego pierwszej ławy rzekomo przekazują mediom informacje o chęci zmiany lidera. Marszałek nie interweniował.

Prokurator generalna Deb Frecklington również stwierdziła, że jedna z koleżanek lidera opozycji rzekomo „wbiła jej nóż w plecy” podczas wywiadu dla mediów. Po sprzeciwach posłów Partii Pracy powtórzyła, że polityczny czas lidera opozycji minął.

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Około godzinę po posiedzeniu Weir w wywiadzie dla stacji radiowej 612 ABC Brisbane wyraził nadzieję, że zachowanie posłów poprawi się następnego dnia. Zasugerował, że przemówienia i strategia parlamentarna rządu mogły zostać przygotowane jeszcze przed jego wystąpieniem.

Krytyka marszałka

Były marszałek parlamentu z Partii Pracy John Mickel ostro skrytykował takie stanowisko. Jego zdaniem władza wykonawcza celowo podważyła autorytet marszałka, a Weir powinien był natychmiast skorzystać ze swoich uprawnień, by powstrzymać obraźliwe uwagi i podnieść poziom debaty.

Poseł Zielonych Michael Berkman poinformował w tym tygodniu, że szukał pomocy psychologicznej z powodu agresji i wrogości w środowisku parlamentarnym. Powiązał ton debat z jednoizbowym systemem Queenslandu, w którym rząd większościowy nie potrzebuje głosów opozycji do podejmowania decyzji.

W maju wicepremier Jarrod Bleijie bez dowodów stwierdził, że co najmniej pięciu posłów rzekomo pozostaje w intymnych relacjach. Wycofał część wcześniejszych wypowiedzi po interwencji Weira, jednak marszałek nie zareagował na późniejszą listę posłów, których publicznie oskarżono. Weir powiedział później, że nie był pewien, czy tego dnia zasiadał w fotelu marszałka, choć protokół parlamentarny potwierdza, że tak było.

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