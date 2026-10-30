В парламенте австралийского штата Квинсленд депутаты проигнорировали призыв спикера Пэта Вейра уважать друг друга и прекратить личные оскорбления. В начале парламентской недели он обратился к 93 депутатам, заявив, что споры в зале стали непрерывными, а личная враждебность вытесняет обычную человеческую порядочность, сообщает ABC News.

Вейр также обратил внимание на использование провокационных и непарламентских выражений, серьезные обвинения в зале и распространение ложных нарративов. Спикер призвал депутатов изменить культуру парламентских дискуссий.

Шумная сессия вопросов

Через несколько минут после речи во время сессии вопросов депутаты с разных сторон зала вновь начали выкрикивать реплики. Министр, отвечающая за ювенальную юстицию, Лора Гербер, говоря о лидере оппозиции, заявила, что члены его передней скамьи якобы передают СМИ информацию о желании сменить лидера. Спикер не вмешался.

Генеральный прокурор Деб Фреклингтон также заявила, что одна из коллег лидера оппозиции якобы «ударила ее ножом в спину» во время интервью СМИ. После возражений лейбористов она повторила, что политическое время лидера оппозиции прошло.

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Примерно через час после заседания Вейр в интервью радиостанции 612 ABC Brisbane выразил надежду, что поведение депутатов улучшится на следующий день. Он предположил, что речи и парламентская стратегия правительства могли быть подготовлены еще до его обращения.

Критика в адрес спикера

Бывший спикер парламента от Лейбористской партии Джон Микел резко раскритиковал такую позицию. По его мнению, исполнительная власть намеренно подорвала авторитет спикера, а Вейр должен был сразу воспользоваться своими полномочиями, чтобы остановить оскорбительные реплики и повысить тон дебатов.

Депутат от «Зеленых» Майкл Беркман на этой неделе сообщил, что обращался за психологической помощью из-за агрессии и враждебности в парламентской среде. Он связал тон дебатов с однопалатной системой Квинсленда, при которой правительству большинства не нужны голоса оппозиции для принятия решений.

В мае вице-премьер Джаррод Блейджи без доказательств заявил, что по меньшей мере пять депутатов якобы состоят в интимных отношениях. Часть своих предыдущих высказываний он отозвал после вмешательства Вейра, однако на последующий список депутатов, которых публично обвинили, спикер не отреагировал. Позже Вейр сказал, что не был уверен, находился ли в тот день в кресле спикера, хотя парламентский протокол подтверждает, что находился.

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