В Пакистане партия «Движение за справедливость Пакистана» (PTI) подтвердила, что депутат Национальной ассамблеи Джунаид Акбар остается президентом ее провинциального отделения в Хайбер-Пахтунхва. В его отсутствие заседания провинциального кабинета партии будет проводить старший вице-президент отделения, сенатор Нурул Хак Кадри, сообщает Dawn.

Решение руководства PTI

Соответствующее уведомление подписал председатель PTI Гохар Али Хан. В нем указано, что провинциальная организация продолжит работать под руководством Акбара, а Кадри будет действовать в соответствии с уставом партии. Ранее Кадри занимал должность федерального министра по делам религии в правительстве PTI.

Генеральный секретарь отделения PTI в Хайбер-Пахтунхва Али Асгар Хан будет председательствовать на заседаниях в отсутствие Кадри. Ему также поручили созывать и возглавлять встречи на других уровнях провинциальной организации, обеспечивать координацию, надзор и выполнение партийных решений.

PTI отдельно запретила до дальнейших распоряжений изменять состав провинциального кабинета или организационную структуру отделения.

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Отсутствие Акбара и спор

Местонахождение Акбара остается неизвестным после того, как 11 октября он, Сохаил Африди и другие лица были взяты под превентивное задержание. Это произошло после введения центральными властями чрезвычайного положения и губернаторского правления в Хайбер-Пахтунхва.

На фоне отсутствия Акбара появились сообщения, что 14 октября более 50 депутатов провинциальной ассамблеи поддержали выдвижение бывшего главного министра Али Амина Гандапура исполняющим обязанности президента отделения.

Уведомление PTI также появилось на фоне публичного спора Гандапура с генеральным секретарем партии Салманом Акрамом Раджой по поводу возможного назначения нового руководителя. Раджа упомянул нарратив о том, что 68 членов, якобы не согласных с партией, планировали назначить нового президента. Гандапур, со своей стороны, раскритиковал Раджу за нечеткие обвинения в адрес однопартийцев.

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