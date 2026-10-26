На пункте пропуска в Иордании израильские силы не позволили международной делегации из 23 человек, в которую вошли британские политики, попасть на Западный берег. Группа направлялась на встречи с палестинскими детьми, фермерами и представителями гражданского общества в сезон сбора оливок, сообщает The Guardian.

Девять часов на пункте пропуска

В состав делегации вошли представители Франции, Испании, Люксембурга, Швейцарии, Греции, Нидерландов, Ирландии и США. Среди ее участников были член Палаты общин Клайв Льюис, член Палаты общин от Шотландской национальной партии Лара Берд, член парламента Шотландии от Шотландской партии зеленых Кейт Невенс и бывший член Палаты общин Сэм Тарри.

Льюис заявил, что участников задержали, отвели в сторону и допрашивали. По его словам, на людей кричали и спрашивали о цели въезда и о том, как они освещают ситуацию. Тарри рассказал, что делегацию девять часов удерживали на мосту Алленби, также известном как мост короля Хусейна, в Иордании.

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Конгресс в Рамалле и сбор оливок

Делегаты должны были принять участие во Втором Рамалльском конгрессе Progressive International, организованном совместно с Университетом Бирзейт. Программа предусматривала встречи с палестинскими учеными, студентами и организациями гражданского общества. Представительница Progressive International Лайла Хазайнех заявила, что группа также стремилась присоединиться к сбору оливок и взаимодействовать с палестинскими общинами и учреждениями.

Берд заявила, что приехала поддержать палестинцев, которые, по ее словам, подвергаются нападениям во время сбора урожая на собственной земле. Она добавила, что делегацию развернули на границе без объяснения причин.

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, в первые две недели октября было зафиксировано не менее 160 нападений израильских поселенцев, связанных со сбором оливок. The Guardian отмечает, что такие нападения часто происходили под защитой или с участием израильских сил. Посольство Израиля попросили прокомментировать ситуацию.

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