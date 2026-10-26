以色列军队阻止代表团进入约旦河西岸——《卫报》

在约旦的一处过境点，以色列军队不允许一个由23人组成、包括英国政治人士的国际代表团进入约旦河西岸。该团体原计划在橄榄收获季与巴勒斯坦儿童、农民和公民社会代表会面，《卫报》报道。

在过境点停留九小时

代表团成员来自法国、西班牙、卢森堡、瑞士、希腊、荷兰、爱尔兰和美国。其中包括英国下议院议员克莱夫·刘易斯、苏格兰民族党英国下议院议员拉拉·伯德、苏格兰绿党苏格兰议会议员凯特·内文斯，以及前英国下议院议员萨姆·塔里。

刘易斯表示，参与者被扣留、带到一旁并接受盘问。据他所说，人们遭到呵斥，并被问及入境目的以及他们如何报道当地局势。塔里说，代表团在约旦的艾伦比桥被滞留了九小时，该桥也被称为侯赛因国王桥。

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拉马拉大会与橄榄收获

代表原计划参加由Progressive International与比尔宰特大学共同组织的第二届拉马拉大会。活动安排包括与巴勒斯坦学者、学生和公民社会组织会面。Progressive International代表莱拉·哈扎伊内赫表示，该团体还希望参与橄榄收获，并与巴勒斯坦社区和机构互动。

伯德表示，她前来支持巴勒斯坦人；她说，这些人在自己的土地上收获农作物时遭受袭击。她补充说，代表团在边境被拒绝入境，但没有得到原因说明。

根据联合国人道主义事务协调厅的数据，10月前两周至少记录了160起与橄榄收获有关的以色列定居者袭击事件。《卫报》指出，此类袭击往往在以色列军队的保护下或有其参与的情况下发生。以色列大使馆被要求就此情况发表评论。

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