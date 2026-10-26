Na przejściu granicznym w Jordanii izraelskie siły nie pozwoliły międzynarodowej delegacji liczącej 23 osoby, w tym brytyjskim politykom, dostać się na Zachodni Brzeg. Grupa udawała się na spotkania z palestyńskimi dziećmi, rolnikami i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego podczas sezonu zbioru oliwek, informuje The Guardian.

Dziewięć godzin na przejściu granicznym

W skład delegacji weszli przedstawiciele Francji, Hiszpanii, Luksemburga, Szwajcarii, Grecji, Niderlandów, Irlandii i Stanów Zjednoczonych. Wśród jej uczestników byli poseł do Izby Gmin Clive Lewis, posłanka do Izby Gmin z ramienia Szkockiej Partii Narodowej Lara Bird, posłanka do Parlamentu Szkockiego z ramienia Szkockiej Partii Zielonych Kate Nevens oraz były poseł do Izby Gmin Sam Tarry.

Lewis oświadczył, że uczestnicy zostali zatrzymani, odprowadzeni na bok i przesłuchani. Według niego na ludzi krzyczano i pytano ich o cel wjazdu oraz o to, jak relacjonują sytuację. Tarry powiedział, że delegacja była przez dziewięć godzin przetrzymywana na moście Allenby, znanym również jako most Króla Husajna, w Jordanii.

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Kongres w Ramallah i zbiór oliwek

Delegaci mieli wziąć udział w Drugim Kongresie w Ramallah organizacji Progressive International, zorganizowanym wspólnie z Uniwersytetem Birzeit. Program przewidywał spotkania z palestyńskimi naukowcami, studentami i organizacjami społeczeństwa obywatelskiego. Przedstawicielka Progressive International Laila Hazaineh oświadczyła, że grupa chciała również dołączyć do zbioru oliwek i współpracować z palestyńskimi społecznościami oraz instytucjami.

Bird oświadczyła, że przyjechała wesprzeć Palestyńczyków, którzy, jak powiedziała, doświadczają ataków podczas zbierania plonów na własnej ziemi. Dodała, że delegację zawrócono na granicy bez wyjaśnienia przyczyn.

Według Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej w pierwszych dwóch tygodniach października odnotowano co najmniej 160 ataków izraelskich osadników związanych ze zbiorem oliwek. The Guardian zaznacza, że takie ataki często miały miejsce pod ochroną lub z udziałem izraelskich sił. Ambasadę Izraela poproszono o komentarz w tej sprawie.

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