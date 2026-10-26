Представители коренного народа мура заявили, что строительство подъездной дороги к калийному проекту Potássio Autazes в муниципалитете Аутазес, штат Амазонас в Бразилии, привело к пересыханию по меньшей мере двух священных источников. По словам жителей, это угрожает месту нереста рыбы, а также доступу общины к воде и пище, сообщает Mongabay.

Глава деревни Лаго-ду-Соарес Филипе Мура назвал ситуацию глубокой потерей для общины. В традиционных верованиях мура у источников, рек, озер и лесов есть духи-хранители. Представители общины говорят, что исчезновение источников нарушает их духовную связь с территорией и угрожает передаче традиций следующим поколениям.

Заявления об ущербе воде и рыбе

Президент и координатор Организации женщин коренного народа мура Милена Мура утверждает, что во время строительства дороги священные источники засыпали грунтом. По ее словам, это перекрыло поток воды к месту, где рыба нерестится в сухой сезон. Она также заявила о гибели многих рыб, которые являются основным источником пищи для мура.

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Компания Potássio do Brasil сообщила, что 8 октября 2026 года провела техническую проверку. По ее данным, инспекция не выявила признаков пересыхания упомянутого источника или доказательств того, что внутренняя подъездная дорога могла изменить его поток воды. Компания заявила, что продолжит мониторинг и дополнительные проверки.

Лицензии оспаривают в судах

В апреле 2024 года Институт охраны окружающей среды штата Амазонас выдал Potássio do Brasil лицензии на строительство шахты, перерабатывающего предприятия, порта и 13,7-километровой подъездной дороги. Компания является бразильской дочерней структурой канадской Brazil Potash Corp. По оценке компании, будущая подземная шахта может обеспечивать около 20% потребностей Бразилии в калии.

Федеральная прокуратура Бразилии в мае 2024 года оспорила выданные лицензии, сославшись на возможное нарушение прав мура, недостаточные консультации и нарушения в процедуре лицензирования. Прокуроры сообщили, что судебные иски все еще рассматриваются, а заказанные ими экспертные оценки назвали экологические исследования проекта неполными и имеющими недостатки. Федеральное агентство по делам коренных народов Funai также просило приостановить лицензирование.

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