В Израиле северная корреспондентка Channel 14 Галь Тоби заявила, что во время освещения голосования на избирательном участке в районе Дения в Хайфе её словесно оскорбляли и преследовали. Инцидент произошёл во вторник утром, когда журналистка работала на участке без оператора.

Вмешательство в прямой эфир

Как сообщает Jerusalem Post, Тоби рассказала, что мужчина близко подошёл к ней, трогал её съёмочное оборудование и мешал работе, в том числе во время прямого эфира. По её словам, мужчина утверждал, что она снимает людей на заднем плане.

Журналистка объяснила, что находилась в общественном месте, а также изменила угол камеры, чтобы в кадре была только она. Несмотря на это, по её утверждению, мужчина продолжил вмешиваться в её работу. Тоби также заявила, что он был с двумя другими людьми и сказал им, что они не хотят видеть Channel 14.

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Реакция на инцидент

По словам Тоби, во время инцидента она слышала высказывания против премьер-министра Биньямина Нетаньяху, а другие присутствовавшие на избирательном участке пытались её защитить. Журналистка расплакалась после происшествия, однако в эфире Channel 14 заявила, что продолжит работать и освещать события с места.

Глава партии «Народ Израиля» Офер Винтер осудил сообщения о преследовании корреспондентки. Он призвал правоохранительные органы отреагировать и заявил, что нападения на журналистов и съёмочные группы, выполняющие свою работу, должны быть однозначно осуждены.

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