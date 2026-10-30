В Йоханнесбурге, ЮАР, жители районов Кенсингтон, Парктаун, Мелвилл и Ленасия провели протесты из-за длительных перебоев с водоснабжением. Люди потребовали от городских властей восстановить подачу воды, назвать четкие сроки ремонтов и обеспечить ответственность за состояние сети, сообщает Daily Maverick.

29 октября жители Кенсингтона собрались на перекрестке Куин-стрит и Альбертина Сисулу-роуд. Среди участников был 66-летний парикмахер Нил Холланд, который рассказал, что из-за отсутствия воды не может полноценно работать: салону нужна вода для мытья волос и смывания краски. По его словам, клиентам приходится отказывать, а доход бизнеса резко сократился.

Резервуар работает в обходном режиме

Перебои в восточных пригородах города связывают с резервуаром Alexander Park, который обеспечивает водой 12 районов, включая Кенсингтон, Без-Вэлли и Малверн. Объект уже несколько месяцев работает в обходном режиме из-за отложенного ремонта, хотя средства на его обслуживание ранее были предусмотрены.

Независимый эксперт по водоснабжению и санитарии Ричард Холден объяснил, что при таком режиме резервуар не создает запас давления. Когда Rand Water ограничивает магистральную подачу, этого запаса нет, чтобы подать воду на расположенные выше улицы. Холланд также обратил внимание на утечки чистой воды из прорванных труб, которые, по его словам, могут оставаться без ремонта днями или неделями.

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Последствия для жителей и сети

Жительница Даунвилла Вильгельмина Мартин сообщила, что ее сообщество более 50 дней страдает от нехватки воды. Из-за рассеянного склероза и миастении ей трудно переносить и поднимать емкости с водой, поэтому после работы этим занимается ее муж.

Координатор WaterCAN Номса Даэла отметила, что особенно уязвимы пожилые люди, которым трудно стоять в очередях к водовозам и переносить 20-литровые ведра. По ее словам, часть пенсионеров вынуждена платить другим людям за доставку воды из своих социальных выплат.

Холден утверждает, что примерно 30–35% очищенной воды, поступающей в Йоханнесбург, теряется из-за изношенных труб и утечек из резервуаров. Он также связал частые аварии с периодическим ограничением подачи: после восстановления потока в трубах возникают сильные перепады давления, известные как гидроудар.

Johannesburg Water признала ограничения системы водоснабжения и заявила, что проводит регулирование подачи, поиск утечек и ремонт труб. Компания также призвала районы с высоким потреблением сократить использование воды.

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