南非约翰内斯堡肯辛顿、帕克敦、梅尔维尔和莱纳西亚地区的居民因长期供水中断举行抗议。人们要求市政府恢复供水、明确维修时间表，并确保有人对供水网络状况负责，《每日马弗里克报》报道。

10月29日，肯辛顿居民聚集在皇后街与阿尔贝蒂娜·西苏鲁路的交叉口。66岁的理发师尼尔·霍兰德是参与者之一。他表示，由于没有水，他无法正常工作：理发店需要用水洗头和冲洗染发剂。据他所说，不得不拒绝顾客，企业收入大幅下降。

水库以旁路模式运行

该市东部郊区的供水中断与亚历山大公园水库有关。该水库为包括肯辛顿、贝兹谷和马尔文在内的12个地区供水。尽管此前已为其维护拨款，但由于维修被推迟，该设施已以旁路模式运行数月。

独立供水和卫生专家理查德·霍尔登解释说，在这种模式下，水库无法形成压力储备。当Rand Water限制主干供水时，就没有储备可向地势较高的街道供水。霍兰德还指出，爆裂管道会发生清洁水泄漏；据他所说，这些管道可能数天或数周得不到修复。

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对居民和供水网络的影响

唐维尔居民威廉明娜·马丁表示，她所在的社区已遭受缺水困扰超过50天。由于患有多发性硬化症和重症肌无力，她难以搬运和提起装水容器，因此这项工作由她的丈夫在下班后完成。

WaterCAN协调员诺姆萨·达埃拉指出，老年人尤其脆弱，他们难以在运水车前排队，也难以搬运20升水桶。她说，一些养老金领取者不得不用自己的社会福利金支付他人送水的费用。

霍尔登称，供应至约翰内斯堡的处理过的水中，约30%至35%因老旧管道和水库泄漏而流失。他还将频繁事故与定期限供联系起来：恢复管道水流后，会出现被称为水锤的剧烈压力波动。

Johannesburg Water承认供水系统存在局限，并表示正在进行供水调节、漏水排查和管道维修。该公司还呼吁用水量高的地区减少用水。

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