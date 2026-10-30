W Johannesburgu w RPA mieszkańcy dzielnic Kensington, Parktown, Melville i Lenasia protestowali z powodu długotrwałych przerw w dostawach wody. Ludzie zażądali od władz miasta przywrócenia dostaw wody, podania jasnych terminów napraw oraz zapewnienia odpowiedzialności za stan sieci, informuje Daily Maverick.

29 października mieszkańcy Kensington zebrali się na skrzyżowaniu Queen Street i Albertina Sisulu Road. Wśród uczestników był 66-letni fryzjer Neil Holland, który powiedział, że z powodu braku wody nie może w pełni pracować: salon potrzebuje wody do mycia włosów i spłukiwania farby. Jak zaznaczył, trzeba odmawiać klientom, a dochody firmy gwałtownie spadły.

Zbiornik działa w trybie obejściowym

Przerwy w dostawach w wschodnich przedmieściach miasta wiążą się ze zbiornikiem Alexander Park, który zaopatruje w wodę 12 obszarów, w tym Kensington, Bez Valley i Malvern. Obiekt od kilku miesięcy działa w trybie obejściowym z powodu odłożonych napraw, choć środki na jego utrzymanie były wcześniej przewidziane.

Niezależny ekspert ds. zaopatrzenia w wodę i sanitacji Richard Holden wyjaśnił, że w takim trybie zbiornik nie tworzy rezerwy ciśnienia. Gdy Rand Water ogranicza dostawy główną siecią, nie ma tej rezerwy, aby doprowadzić wodę na ulice położone wyżej. Holland zwrócił również uwagę na wycieki czystej wody z pękniętych rur, które, jak powiedział, mogą pozostawać nienaprawione przez dni lub tygodnie.

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Skutki dla mieszkańców i sieci

Mieszkanka Downville Wilhelmina Martin poinformowała, że jej społeczność od ponad 50 dni cierpi z powodu niedoboru wody. Z powodu stwardnienia rozsianego i miastenii trudno jest jej przenosić i podnosić pojemniki z wodą, dlatego po pracy zajmuje się tym jej mąż.

Koordynatorka WaterCAN Nomsa Daela zaznaczyła, że szczególnie narażone są osoby starsze, którym trudno stać w kolejkach do cystern z wodą i nosić 20-litrowe wiadra. Według niej część emerytów jest zmuszona płacić innym osobom za dostarczanie wody ze swoich świadczeń socjalnych.

Holden twierdzi, że około 30–35% uzdatnionej wody dostarczanej do Johannesburga jest tracone z powodu zużytych rur i wycieków ze zbiorników. Częste awarie powiązał również z okresowym ograniczaniem dostaw: po przywróceniu przepływu w rurach występują silne wahania ciśnienia, znane jako uderzenie hydrauliczne.

Johannesburg Water uznało ograniczenia systemu zaopatrzenia w wodę i oświadczyło, że prowadzi regulację dostaw, wykrywanie wycieków i naprawy rur. Firma zaapelowała również do obszarów o wysokim zużyciu o ograniczenie korzystania z wody.

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