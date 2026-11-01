W Sudanie atak drona rankiem 1 listopada wywołał pożar w elektrowni Abu Hamad w stanie Nil Rzeczny. Obiekt znajduje się około 538 kilometrów na północ od stolicy kraju, Chartumu. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na świadków.

Pożar i eksplozje

Według świadków w pobliżu obiektu energetycznego rozległy się głośne eksplozje, a ogień objął część stacji. Aktywiści rozpowszechnili w mediach społecznościowych nagrania przedstawiające duży pożar w elektrowni.

Po ostatnim ataku liczba elektrowni, które od poniedziałku stały się celem ataków dronów, wzrosła do 12. Znajdują się one w sześciu stanach Sudanu: Chartumie, Al-Dżazirze, Sennarze, Al-Kadarifie, Nilu Rzecznym i Morzu Czerwonym.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Władze Sudanu do czasu publikacji nie skomentowały ataku. Nie było też informacji o skali zniszczeń ani możliwych ofiarach.

Ataki na infrastrukturę energetyczną

Poprzedniego dnia dron zaatakował elektrownię Haja w stanie Morze Czerwone, która jest nadal w budowie. Ataki na infrastrukturę energetyczną mają miejsce na tle zbrojnej konfrontacji między armią sudańską a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia.

Działania bojowe trwają od kwietnia 2023 roku, po zaostrzeniu sporów dotyczących integracji sił wojskowych kraju. Według agencji wojna pochłonęła życie dziesiątek tysięcy ludzi i doprowadziła do przesiedlenia około 13 milionów osób w obliczu kryzysu humanitarnego i żywnościowego.

Czytaj nas na