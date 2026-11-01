W Rawalpindi w Pakistanie gospodarstwa domowe o niskich i średnich dochodach ponownie używają do gotowania drewna opałowego i węgla z powodu ograniczeń w dostawach gazu oraz wzrostu cen gazu płynnego (LPG). Jak podaje The Express Tribune, gaz jest dostępny w mieście tylko przez sześć godzin na dobę, a przerwy w dostawach trwają łącznie 18–20 godzin.

Drewno opałowe zamiast gazu

Gaz jest dostarczany trzy razy dziennie po dwie godziny, natomiast przerwy od godziny 21:00 do suhooru stały się powszechne. Drewno opałowe, węgiel i nafta są coraz częściej używane przez rodziny, przydrożne punkty gastronomiczne i małe tandoory.

Na otwartym rynku węgiel kosztuje od 800 do 1000 rupii pakistańskich za maund. Cena suchego drewna opałowego wynosi od 1500 do 1800 rupii za maund, a zwykłego — 1300–1400 rupii. Trociny podrożały do 700 rupii za maund. Publikacja zaznacza również, że rosnącemu popytowi na drewno, jak wynika z doniesień, towarzyszy wzrost kradzieży drewna z lasów państwowych i prywatnych.

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Rosnące ceny butli

Handlowcy, właściciele dużych sklepów i zamożniejsze rodziny coraz częściej przechodzą na butle gazowe, co dodatkowo podniosło popyt i ceny. Nowa pusta butla domowa podrożała z 10 tysięcy do 13,5 tysiąca rupii, a używana kosztuje 8–10 tysięcy rupii. Napełnienie butli domowej zdrożało z 3 tysięcy do 5 tysięcy rupii.

Koszt napełnienia butli komercyjnej, który w ubiegłym roku wynosił 12,5–14 tysięcy rupii, obecnie sięga 25 tysięcy. Z tego powodu przydrożne punkty, małe tandoory, hotele i piekarnie zaczęły zastępować gaz drewnem opałowym. Mieszkańcy miasta zabierają także odpady drzewne i trociny z fabryk mebli, wykorzystując je jako tańsze paliwo.

Przedstawiciel Ogólnopakistańskiego Stowarzyszenia Urzędników Shehzad Manzoor Kiani oświadczył, że miesięczne wydatki pracowników biurowych i urzędników państwowych niższych kategorii na LPG sięgnęły 10–12 tysięcy rupii, przez co przechodzą oni na drewno opałowe. Przedstawiciele nauczycieli Basharat Iqbal Raja i Shafiq Bhalwalia poinformowali, że z powodu inflacji rodziny używają butli do pilnego gotowania w ciągu dnia, a wieczorne posiłki przygotowują na drewnie opałowym.

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