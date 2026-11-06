W Stanach Zjednoczonych Toyota wyposaży wszystkie hybrydowe wersje plug-in RAV4 roku modelowego 2027 w port ładowania NACS, który umożliwi korzystanie ze stacji Tesla Supercharger bez osobnego adaptera. Jak informuje Electrek, port zostanie umieszczony po stronie kierowcy, a modele będą również obsługiwać szybkie ładowanie prądem stałym.

Zasięg i układ napędowy

Hybrydowa Toyota RAV4 plug-in otrzyma system PHEV szóstej generacji. W jego skład wejdą 2,5-litrowy silnik czterocylindrowy, dwa silniki elektryczne oraz akumulator trakcyjny o dużej pojemności. Łączna moc wersji z napędem na wszystkie koła wyniesie 321 KM.

Według producenta podstawowa wersja SE AWD będzie mogła przejechać na napędzie elektrycznym do 52 mil, czyli około 84 km. Dla XSE AWD deklarowany jest zasięg do 50 mil, dla Woodland AWD — do 46 mil, a dla GR Sport AWD — do 45 mil. Wszystkie wersje PHEV otrzymają również pokładową ładowarkę prądu przemiennego o mocy 11 kW.

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Wersje wyposażenia i ceny

Hybrydowy plug-in RAV4 2027 będzie oferowany w czterech wersjach wyposażenia: SE, XSE, Woodland i GR Sport. Wersja Woodland otrzyma nowe sprężyny, amortyzatory i odboje dobicia, a jej prześwit będzie wynosił 9,1 cala. Otrzyma także opony terenowe, relingi dachowe z poprzeczkami, hak holowniczy i całoroczne dywaniki.

Odmiana GR Sport będzie mieć dostrojone zawieszenie i układ kierowniczy, sportowe fotele oraz standardowy napęd na wszystkie koła. W kabinie wszystkich RAV4 2027 przewidziano 12,3-calowy cyfrowy zestaw wskaźników, system multimedialny Toyota Audio Multimedia z ekranem o przekątnej 10,5 cala, a także bezprzewodowe Apple CarPlay i Android Auto.

Cena bazowa RAV4 PHEV SE wyniesie 42 100 dolarów USA, bez opłaty za dostawę w wysokości 1 595 dolarów. Ceny wersji XSE, Woodland i GR Sport będą zaczynać się odpowiednio od 47 800, 46 055 i 49 100 dolarów. Oczekuje się, że modele hybrydowe plug-in trafią do dealerów na początku 2027 roku.

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