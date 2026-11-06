在美国，丰田将为所有2027款RAV4插电式混合动力版本配备NACS充电接口，使其无需单独的适配器即可使用特斯拉Supercharger充电站。正如Electrek报道，该接口将设置在驾驶员一侧，这些车型还将支持直流快速充电。

续航里程和动力系统

插电式混合动力丰田RAV4将配备第六代PHEV系统。该系统包括一台2.5升四缸发动机、两台电动机和一块大容量动力电池。全轮驱动版本的综合功率将达到321马力。

据制造商称，基础版SE AWD纯电续航里程可达52英里，约84公里。XSE AWD的续航里程最高为50英里，Woodland AWD最高为46英里，GR Sport AWD最高为45英里。所有PHEV配置还将配备功率为11千瓦的车载交流充电器。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

配置和价格

2027款RAV4插电式混合动力车型将提供四种配置：SE、XSE、Woodland和GR Sport。Woodland版本将配备新的弹簧、减震器和压缩行程缓冲块，其离地间隙为9.1英寸。该版本还将配备全地形轮胎、带横杆的车顶行李架、拖车钩和全天候脚垫。

GR Sport版本将配备经过调校的悬架和转向系统、运动型座椅以及标准全轮驱动。所有2027款RAV4的车内都将配备12.3英寸数字仪表盘、带10.5英寸屏幕的Toyota Audio Multimedia多媒体系统，以及无线Apple CarPlay和Android Auto。

RAV4 PHEV SE的起售价将为42,100美元，不含1,595美元的运费。XSE、Woodland和GR Sport的起售价将分别为47,800美元、46,055美元和49,100美元。预计插电式混合动力车型将于2027年初抵达经销商处。

关注我们在