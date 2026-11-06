Toyota додала порт NACS до плагін-гібридного RAV4 2027 — Electrek

У США Toyota оснастить усі плагін-гібридні версії RAV4 2027 модельного року зарядним портом NACS, який дає змогу користуватися станціями Tesla Supercharger без окремого адаптера. Як повідомляє Electrek, порт розмістять з боку водія, а моделі також підтримуватимуть швидке заряджання постійним струмом.

Запас ходу та силова установка

Плагін-гібридний Toyota RAV4 отримає систему PHEV шостого покоління. До її складу входять 2,5-літровий чотирициліндровий двигун, два електромотори та тягова батарея великої місткості. Сукупна потужність повнопривідної версії становитиме 321 к. с.

За заявою виробника, базова комплектація SE AWD зможе проїжджати на електротязі до 52 миль, або близько 84 км. Для XSE AWD заявлено до 50 миль, для Woodland AWD — до 46 миль, а для GR Sport AWD — до 45 миль. Усі комплектації PHEV також отримають бортовий зарядний пристрій змінного струму потужністю 11 кВт.

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Комплектації та ціни

Плагін-гібридний RAV4 2027 року пропонуватимуть у чотирьох комплектаціях: SE, XSE, Woodland і GR Sport. Версія Woodland матиме нові пружини, амортизатори та буфери ходу стиснення, а її дорожній просвіт становитиме 9,1 дюйма. Також вона отримає вседорожні шини, рейлінги з поперечками, фаркоп і всепогодні килимки.

Модифікація GR Sport матиме налаштовані підвіску та кермове керування, спортивні сидіння і стандартний повний привід. У салоні всіх RAV4 2027 року передбачено цифрову панель приладів діагоналлю 12,3 дюйма, мультимедійну систему Toyota Audio Multimedia з екраном 10,5 дюйма, а також бездротові Apple CarPlay і Android Auto.

Стартова ціна RAV4 PHEV SE становитиме 42 100 доларів США без 1 595 доларів за доставку. Ціни XSE, Woodland і GR Sport починатимуться з 47 800, 46 055 і 49 100 доларів відповідно. Плагін-гібридні моделі, за очікуваннями, надійдуть до дилерів на початку 2027 року.

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