В США Toyota оснастит все подключаемые гибридные версии RAV4 2027 модельного года зарядным портом NACS, который позволит пользоваться станциями Tesla Supercharger без отдельного адаптера. Как сообщает Electrek, порт разместят со стороны водителя, а модели также будут поддерживать быструю зарядку постоянным током.

Запас хода и силовая установка

Подключаемый гибрид Toyota RAV4 получит систему PHEV шестого поколения. В ее состав войдут 2,5-литровый четырехцилиндровый двигатель, два электромотора и тяговая батарея большой емкости. Совокупная мощность полноприводной версии составит 321 л. с.

По заявлению производителя, базовая комплектация SE AWD сможет проезжать на электротяге до 52 миль, или около 84 км. Для XSE AWD заявлен запас хода до 50 миль, для Woodland AWD — до 46 миль, а для GR Sport AWD — до 45 миль. Все комплектации PHEV также получат бортовое зарядное устройство переменного тока мощностью 11 кВт.

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Комплектации и цены

Подключаемый гибрид RAV4 2027 года будут предлагать в четырех комплектациях: SE, XSE, Woodland и GR Sport. Версия Woodland получит новые пружины, амортизаторы и буферы хода сжатия, а ее дорожный просвет составит 9,1 дюйма. Также она получит вседорожные шины, рейлинги с поперечинами, фаркоп и всепогодные коврики.

Модификация GR Sport получит настроенные подвеску и рулевое управление, спортивные сиденья и стандартный полный привод. В салоне всех RAV4 2027 года предусмотрены цифровая панель приборов диагональю 12,3 дюйма, мультимедийная система Toyota Audio Multimedia с экраном 10,5 дюйма, а также беспроводные Apple CarPlay и Android Auto.

Стартовая цена RAV4 PHEV SE составит 42 100 долларов США без 1 595 долларов за доставку. Цены XSE, Woodland и GR Sport будут начинаться с 47 800, 46 055 и 49 100 долларов соответственно. Ожидается, что подключаемые гибридные модели поступят к дилерам в начале 2027 года.

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