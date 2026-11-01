在巴基斯坦拉瓦尔品第，由于燃气供应受限以及液化石油气（LPG）价格上涨，低收入和中等收入家庭再次使用柴火和煤炭做饭。据《快报论坛报》报道，该市每天仅有六小时供应燃气，而中断供气总计持续18至20小时。

以柴火替代燃气

燃气每天供应三次，每次两小时；从21:00到封斋饭前的停气已成为常态。家庭、路边餐饮店和小型馕炉越来越多地使用柴火、煤炭和煤油。

在公开市场上，煤炭每毛恩德售价为800至1000巴基斯坦卢比。干柴价格为每毛恩德1500至1800卢比，普通柴火为1300至1400卢比。锯末价格已上涨至每毛恩德700卢比。该报还指出，据报道，木材需求增长伴随着国有和私人森林木材盗窃案件的增加。

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燃气瓶价格上涨

商贩、大型商店业主和较富裕家庭越来越多地改用燃气瓶，进一步推高了需求和价格。新的空家用燃气瓶价格已从1万卢比涨至1.35万卢比，二手燃气瓶售价为8000至1万卢比。家用燃气瓶充装费用从3000卢比涨至5000卢比。

商业燃气瓶的充装费用去年为1.25万至1.4万卢比，如今已达到2.5万卢比。因此，路边餐饮店、小型馕炉、酒店和面包店开始用柴火替代燃气。该市居民还从家具厂收集木材废料和锯末，将其作为更便宜的燃料使用。

全巴基斯坦职员协会代表谢赫扎德·曼祖尔·基亚尼表示，文职人员和低级别政府雇员每月的LPG支出已达到1万至1.2万卢比，因此他们改用柴火。教师代表巴沙拉特·伊克巴尔·拉贾和沙菲克·巴尔瓦利亚表示，由于通货膨胀，家庭白天使用燃气瓶应急做饭，晚餐则用柴火烹制。

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