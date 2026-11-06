Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył na szczycie w Madrycie w Hiszpanii, że w wyniku ataków Federacji Rosyjskiej — państwa agresora — uszkodzona została każda ukraińska elektrownia. Wezwał przywódców Ameryki Łacińskiej, by pomogli Ukrainie jak najszybciej uzyskać sprzęt do naprawy infrastruktury energetycznej, informuje The Guardian.

Według Zełenskiego brygady remontowe pracują przez całą dobę. Prezydent podkreślił, że Ukraina potrzebuje możliwie najszerszej współpracy międzynarodowej w celu odbudowy i naprawy systemu energetycznego. Zaznaczył, że firmy z Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej mogą wesprzeć te prace, a niezbędny sprzęt musi być kompatybilny z ukraińską siecią elektroenergetyczną.

Spotkania w Waszyngtonie

Prezydent USA Donald Trump po spotkaniu z przedstawicielem prezydenta Rosji Kiriłłem Dmitrijewem oświadczył, że oczekuje „bardzo dużego” porozumienia z Rosją, które, jak powiedział, będzie dotyczyć nie tylko wojny przeciwko Ukrainie, lecz także „całej Europy”. Trump poinformował, że spotkanie z Dmitrijewem w Białym Domu nie było zaplanowane.

Powiedział również, że tego dnia nie spotkał się z ukraińskimi urzędnikami, którzy przebywali w Białym Domu na rozmowach zorganizowanych przez pierwszą damę USA Melanię Trump.

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Ataki i skutki ostrzałów

Rosja i Ukraina wymieniły w nocy uderzenia z powietrza. Według analizy nagrań wideo przeprowadzonej przez Reuters, rafineria w Riazaniu, jedna z największych w Rosji, mogła zostać zaatakowana w ramach zakrojonego na szeroką skalę nalotu dronów na obiekty przemysłowe miasta.

W Komyszuwasze w obwodzie zaporoskim ratownicy nadal poszukiwali ponad 30 osób, które według wstępnych danych mogły pozostawać pod gruzami dawnej szkoły i schronu po uderzeniu rosyjskimi kierowanymi bombami lotniczymi. Zełenski poinformował o 43 potwierdzonych ofiarach śmiertelnych oraz o jednej osobie, którą wcześniej uznawano za zaginioną, lecz odnaleziono ją żywą.

Leonid Pasiecznik, szef utworzonej przez Rosję administracji okupacyjnej obwodu ługańskiego, oświadczył, że w wyniku ukraińskiego ataku na autobus na tymczasowo okupowanym terytorium zginęło pięć osób, a kolejnych 13 zostało rannych.

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