Sekretarz generalny ONZ António Guterres potępił nasilenie ataków dronów w Sudanie, które, według jego oceny, mają katastrofalne skutki dla ludności cywilnej. Wezwał strony konfliktu do ochrony cywilów i infrastruktury krytycznej oraz do niezwłocznego uzgodnienia zaprzestania działań zbrojnych.

Ofiary wśród ludności cywilnej

Jak informuje Asharq Al-Awsat, w oświadczeniu rzecznika sekretarza generalnego ONZ Stéphane’a Dujarrica wskazano, że ataki dronów w całym kraju, a także w rejonie Abyei na granicy Sudanu i Sudanu Południowego, pochłonęły życie setek cywilów. Wśród zabitych są kobiety i dzieci.

W oświadczeniu podkreślono, że takie ataki stanowią naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego. Guterres wyraził również oburzenie z powodu uderzeń w infrastrukturę cywilną i krytyczną, w tym placówki medyczne.

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Wezwanie do negocjacji

Sekretarz generalny ONZ nazwał zaprzestanie działań zbrojnych pierwszym krokiem ku zakończeniu niszczycielskiego konfliktu. Ponowił apel do stron o działanie w dobrej wierze w ramach wysiłków mediacyjnych.

Według Dujarrica ONZ jest gotowa wesprzeć wszelkie kroki zmierzające do osiągnięcia trwałego porozumienia politycznego, które odpowiadałoby aspiracjom narodu sudańskiego. Konflikt w Sudanie trwa już czwarty rok: doprowadził już do śmierci dziesiątek tysięcy ludzi, przesiedlenia milionów osób i jednego z najgorszych kryzysów humanitarnych na świecie, według oceny ONZ.

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