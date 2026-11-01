Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил усиление атак беспилотников в Судане, которые, по его оценке, имеют катастрофические последствия для гражданского населения. Он призвал стороны конфликта защитить мирных жителей и критическую инфраструктуру, а также без промедления согласиться на прекращение боевых действий.

Жертвы среди гражданского населения

Как сообщает Asharq Al-Awsat, в заявлении пресс-секретаря генсека ООН Стефана Дюжаррика указано, что атаки дронов по всей стране, а также в районе Абьей на границе Судана и Южного Судана, унесли жизни сотен гражданских лиц. Среди погибших есть женщины и дети.

В заявлении подчеркивается, что такие атаки являются нарушением международного гуманитарного права. Гутерриш также выразил возмущение ударами по гражданской и критической инфраструктуре, в частности по медицинским учреждениям.

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Призыв к переговорам

Генсек ООН назвал прекращение боевых действий первым шагом к завершению разрушительного конфликта. Он повторил призыв к сторонам добросовестно присоединиться к посредническим усилиям.

По словам Дюжаррика, ООН готова поддержать любые шаги, направленные на достижение устойчивого политического урегулирования, которое отвечало бы устремлениям суданского народа. Конфликт в Судане продолжается четвертый год: он уже привел к гибели десятков тысяч людей, перемещению миллионов людей и одному из худших гуманитарных кризисов в мире, по оценке ООН.

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