Турция задействует 630 низкоэмиссионных автобусов из 25 муниципалитетов для перевозки участников Конференции ООН по изменению климата COP31 в Анталье. Автобусы будут курсировать между отелями, аэропортом, автовокзалом, центром города и местом проведения саммита, сообщает Daily Sabah.

Электробусы и транспорт на газе

В автопарк войдут 71 электробус, 233 автобуса на природном газе и остальные низкоэмиссионные дизельные машины. Все транспортные средства произведены в Турции и доставлены в Анталью для работы во время конференции.

План перевозок координирует Министерство окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции. По словам главы департамента вспомогательных услуг министерства Ахмета Сами Кулаклиоглу, для двух основных частей конференции — Голубой и Зеленой зон — была создана отдельная система общественного транспорта. Организаторы ожидают ежедневно около 50 тысяч посетителей в Голубой зоне и более 100 тысяч — в Зеленой.

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Новые маршруты и газовая заправка

Для автобусов на природном газе в Анталье построили заправочную станцию, поскольку до подготовки к COP31 в городе не было автобусов на природном газе. Станция уже введена в эксплуатацию, а заправка транспортных средств началась. По данным организаторов, инфраструктура останется после завершения саммита и сможет поддержать использование таких автобусов в городской транспортной сети.

Территория конференции вместе с Голубой и Зеленой зонами занимает 1,2 млн квадратных метров. Там также подготовили парковки на 5 тысяч автомобилей и 400 автобусов. Девятнадцать маршрутов соединят площадку с районами Белек, Кунду, Лара, Кемер и Аланья, а из центра Антальи до нее можно будет добраться на трамвае. Доставку грузов на площадку будут осуществлять ночью — с 21:00 до 6:00.

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