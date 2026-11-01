土耳其将调集来自25个市政区的630辆低排放公交车，用于运送在安塔利亚参加联合国气候变化大会COP31的与会者。公交车将在酒店、机场、长途汽车站、市中心和峰会举办地之间运行，Daily Sabah报道。

电动公交车和燃气车辆

该车队将包括71辆电动公交车、233辆天然气公交车以及其余低排放柴油车辆。所有车辆均在土耳其制造，并已运抵安塔利亚，以便在会议期间投入使用。

运输计划由土耳其环境、城市化和气候变化部协调。该部后勤服务司司长艾哈迈德·萨米·库拉克利奥卢表示，会议的两个主要部分——蓝区和绿区——均设立了独立的公共交通系统。组织方预计，蓝区每日将接待约5万名访客，绿区每日将接待超过10万名访客。

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新线路和天然气加气站

安塔利亚为天然气公交车建设了一座加气站，因为在COP31筹备工作开始前，该市没有天然气公交车。该站已投入运营，车辆加气工作已经开始。组织方表示，峰会结束后该基础设施将保留，并能够支持在城市交通网络中使用此类公交车。

会议场地连同蓝区和绿区占地120万平方米。当地还准备了可停放5000辆汽车和400辆公交车的停车场。19条线路将把场地与贝莱克、昆杜、拉拉、凯梅尔和阿拉尼亚地区连接起来，同时可从安塔利亚市中心乘坐有轨电车抵达场地。货物将于夜间运送至场地，时间为21:00至6:00。

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