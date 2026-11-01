Turcja skieruje 630 niskoemisyjnych autobusów z 25 gmin do przewozu uczestników Konferencji ONZ w sprawie Zmian Klimatu COP31 w Antalyi. Autobusy będą kursować między hotelami, lotniskiem, dworcem autobusowym, centrum miasta i miejscem szczytu, informuje Daily Sabah.

Autobusy elektryczne i transport gazowy

Flota będzie obejmować 71 autobusów elektrycznych, 233 autobusy na gaz ziemny oraz pozostałe niskoemisyjne pojazdy z silnikami Diesla. Wszystkie pojazdy wyprodukowano w Turcji i dostarczono do Antalyi do pracy podczas konferencji.

Plan transportowy koordynuje tureckie Ministerstwo Środowiska, Urbanizacji i Zmian Klimatu. Jak poinformował Ahmet Sami Kulaklioglu, szef departamentu usług pomocniczych ministerstwa, dla dwóch głównych części konferencji — Strefy Niebieskiej i Zielonej — utworzono odrębny system transportu publicznego. Organizatorzy oczekują codziennie około 50 tys. odwiedzających w Strefie Niebieskiej i ponad 100 tys. w Strefie Zielonej.

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Nowe trasy i stacja tankowania gazu

W Antalyi zbudowano stację tankowania dla autobusów na gaz ziemny, ponieważ przed przygotowaniami do COP31 miasto nie miało autobusów na gaz ziemny. Stacja została już oddana do użytku, a tankowanie pojazdów się rozpoczęło. Według organizatorów infrastruktura pozostanie po zakończeniu szczytu i będzie mogła wspierać wykorzystanie takich autobusów w miejskiej sieci transportowej.

Teren konferencji wraz ze Strefą Niebieską i Zieloną zajmuje 1,2 mln metrów kwadratowych. Przygotowano tam także parkingi dla 5 tys. samochodów i 400 autobusów. Dziewiętnaście tras połączy miejsce wydarzenia z dzielnicami Belek, Kundu, Lara, Kemer i Alanya, a z centrum Antalyi będzie można dotrzeć tam tramwajem. Dostawy towarów na miejsce będą realizowane nocą — od 21:00 do 6:00.

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