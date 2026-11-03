W Damaszku minister spraw zagranicznych Syrii Asaad al-Shaibani przyjął libańską delegację, na czele której stał wicepremier Tarek Mitri. Strony omówiły nierozwiązane kwestie w relacjach między dwoma krajami, w tym kontrolę granicy syryjsko-libańskiej, koordynację w zakresie bezpieczeństwa oraz kwestię syryjskich uchodźców w Libanie, informuje Asharq Al-Awsat.

Kontrola granicy i bezpieczeństwo

Według poinformowanych źródeł gazety w Damaszku strona syryjska skupiła się na kontroli granicy, wspólnej współpracy w zakresie bezpieczeństwa i koordynacji. Program obejmował również zarządzanie granicą, ruch przez przejścia graniczne, a także współdziałanie w zwalczaniu przemytu i nielegalnego przekraczania granicy.

W oświadczeniu syryjskiego MSZ zaznaczono, że uczestnicy spotkania rozpatrzyli możliwości wzmocnienia relacji dwustronnych i rozwoju koordynacji w różnych obszarach. Oprócz bezpieczeństwa i kontroli granicznej mowa była o partnerstwie w edukacji, szkolnictwie wyższym, sprawach społecznych i sferze pracy.

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Uchodźcy i praca wspólnych komisji

Delegacja libańska poświęciła główną uwagę kwestii syryjskich uchodźców przebywających w kraju. Podczas negocjacji poruszono także status mieszkańców Libanu, w szczególności tych, którzy potajemnie wjechali do kraju. Strony rozpatrywały społeczne, bezpieczeństwa i prawne aspekty tej kwestii, a także sytuację syryjskich uczniów w libańskich szkołach.

Wizyta była kontynuacją wcześniejszych kontaktów i prac wspólnych komitetów. W lipcu oba kraje uzgodniły utworzenie wspólnego wyższego komitetu, który ma koordynować pracę właściwych ministerstw, rozwijać współpracę gospodarczą, inwestycyjną i handlową oraz wzmacniać ustalenia w zakresie bezpieczeństwa.

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