在大马士革，叙利亚外交部长阿萨德·沙伊巴尼会见了由副总理塔雷克·米特里率领的黎巴嫩代表团。双方讨论了两国关系中尚未解决的问题，包括叙利亚—黎巴嫩边境管控、安全协调以及在黎巴嫩的叙利亚难民问题，Asharq Al-Awsat报道。

边境管控与安全

据该报驻大马士革的知情消息人士称，叙方重点关注边境管控、联合安全合作与协调。议程还包括边境管理、经由边境口岸的通行，以及在打击走私和非法越境方面的协作。

叙利亚外交部在声明中表示，与会者探讨了加强双边关系和发展各领域协调的可能性。除安全与边境管控外，双方还讨论了教育、高等教育、社会事务和劳动领域的伙伴关系。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

难民与联合委员会的工作

黎巴嫩代表团主要关注在该国境内的叙利亚难民问题。谈判还涉及黎巴嫩居民的身份问题，特别是那些秘密进入该国的人。双方研究了这一问题的社会、安全和法律层面，以及叙利亚学生在黎巴嫩学校的情况。

此次访问是此前接触和联合委员会工作的延续。今年7月，两国同意成立联合高级委员会，负责协调相关部委的工作，发展经济、投资和贸易合作，并加强安全安排。

关注我们在