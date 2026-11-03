В Дамаске министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шаибани принял ливанскую делегацию во главе с заместителем премьер-министра Тареком Митри. Стороны обсудили нерешенные вопросы в отношениях между двумя странами, в частности контроль сирийско-ливанской границы, координацию в сфере безопасности и вопрос сирийских беженцев в Ливане, сообщает Asharq Al-Awsat.

Контроль границы и безопасность

По данным осведомленных источников издания в Дамаске, сирийская сторона сосредоточилась на контроле границы, совместном сотрудничестве в сфере безопасности и координации. В повестку дня также вошли управление границей, передвижение через пограничные переходы, а также взаимодействие в противодействии контрабанде и незаконному проникновению через границу.

В заявлении сирийского МИД отметили, что участники встречи рассмотрели возможности укрепления двусторонних отношений и развития координации в различных сферах. Помимо безопасности и пограничного контроля, речь шла о партнерстве в образовании, высшем образовании, социальных вопросах и сфере труда.

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Беженцы и работа совместных комиссий

Ливанская делегация уделила основное внимание вопросу сирийских беженцев, находящихся в стране. На переговорах также поднимался статус жителей Ливана, в частности тех, кто тайно въехал в страну. Стороны рассматривали социальные, связанные с безопасностью и правовые аспекты этого вопроса, а также положение сирийских учеников в ливанских школах.

Визит стал продолжением предыдущих контактов и работы совместных комитетов. В июле две страны договорились создать совместный высший комитет, который должен координировать работу профильных министерств, развивать экономическое, инвестиционное и торговое сотрудничество, а также укреплять договоренности в сфере безопасности.

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